Qui étaient les compagnons de cavale de Redoine Faïd ?

A 4h20 cette nuit, la cavale du "roi de la belle" a pris fin. Trois mois après son évasion spectaculaire du centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne), Redoine Faïd a été cueilli à 100 kilomètres de là, dans un appartement de Creil (Oise). Au total, sept personnes ont été arrêtées dans cette opération qui a mobilisé plus de 120 fonctionnaires de police.





Dans l'appartement de Creil, aux côtés de l'homme le plus recherché de France, son frère Rachid, un de ses neveux et une jeune femme. Selon nos informations, le neveu de Redoine Faïd, Ishaac H., est âgé de 27 ans. La jeune femme, Alima A., est une ancienne adjointe de sécurité au commissariat de Persan (Val-d'Oise) et à la police aux frontières (PAF) de Roissy. C'est à son domicile qu'a été retrouvé Redoine Faïd.