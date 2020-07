Qui était Mélanie Lemée, la jeune gendarme tuée lors d'un contrôle dans le Lot-et-Garonne ?

Âgée de seulement 25 ans et originaire de l'Orne, en Normandie, la jeune femme était une sportive accomplie, pratiquant notamment le handball, et surtout une judokate confirmée, plusieurs fois sacrée championne de France militaire dans sa catégorie (+78 kg).

Elle s'appelait Mélanie Lemée. Un prénom et un nom chers à toute une brigade, celle d'Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne. Des collègues "meurtris" après le décès de leur collègue et amie, tuée samedi soir à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne) après avoir été violemment percutée par un véhicule qui cherchait à contourner un dispositif d'interception.

Selon la Direction générale de la gendarmerie nationale, Mélanie Lemée est le deuxième gendarme mort dans l'exercice de ses fonctions cette année. L'an dernier, six d'entre eux avaient perdu la vie dans le cadre professionnel. La préfète de Lot-et-Garonne, Béatrice Lagarde, a adressé sur Facebook "ses plus sincères condoléances" à la famille et aux proches de la gendarme et rendu hommage "aux gendarmes et policiers qui assurent notre sécurité au quotidien, parfois jusqu'au péril de leur vie".

Un accompagnement psychologique a été mis en place auprès de ses collègues, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.