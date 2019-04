Qui sont les "black blocs" ?

Les forces de l'ordre craignent l'arrivée en nombre de manifestants ultra-violents ce mercredi 1er mai. Appelés "black blocs", ils veulent mettre à bas le capitalisme. Ils détruisent tout sur leur passage et sont très rarement interpellés. Leur force, c'est de constituer un bloc, de se déplacer vite et d'échapper à la police. Depuis le début des manifestations des "gilets jaunes", les actes de vandalisme ont coûté 200 millions d'euros à l'État.



