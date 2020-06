Le policier noir traité de "vendu" lors du rassemblement pour Adama Traoré porte plainte

Une séquence saisissante qui témoigne de la tension actuelle. Dans une vidéo capturée lors de la manifestation de soutien à Adama Traoré et largement reprise sur les réseaux sociaux depuis, on voit un fonctionnaire de police, membre de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC), casqué et impassible face à des manifestants scandant "vendu" à son encontre.

Dans un message publié sur le compte Twitter de la préfecture de police de Paris, le préfet Didier Lallement a apporté son soutien au fonctionnaire de police. "Soutien total au fonctionnaire de la PP qui a fait l'objet de propos abjects lors de la manifestation du 2 juin. Il a porté plainte et je m'y associe. Son calme et sa dignité sont un exemple qui nous honore", écrit-il. "Il n’y a pas de race dans la police, pas plus que de racisés ou d’oppresseurs racistes. Il y a des fonctionnaires qui s’engagent pour la liberté, l’égalité et la fraternité et cela au quotidien !"