Rapport de l'IGPN : beaucoup plus d'enquêtes mais moins de sanctions pour les policiers

Ce sont des chiffres chaque année attendus par les forces de l'ordre mais aussi par les victimes et leurs avocats. Ce lundi, le contenu du rapport annuel de l'IGPN a été rendu public. Ainsi, la police des polices s'est vu confier 1.460 enquêtes judiciaires en 2019, en hausse de 23,7% en un an, dont plus de la moitié portent sur des accusations de "violences" des forces de l'ordre.

Ainsi, sur 2019, 1678 policiers ont été sanctionnés par l'institution policière. Parmi eux, 900 policiers ont fait l'objet d'un avertissement, 595 policiers ont fait l'objet d'un blâme; 62 policiers d'une sanctions du deuxième groupe, 82 du troisième groupe et 39 du quatrième groupe (39 agents ont été cette année définitivement exclus de l’institution, contre 100 en 2018).

Comment expliquer cette baisse des sanctions ? Le rapport de l'IGPN ne ne donne pas d'explications. De la même manière, les motifs de révocations pour les 39 fonctionnaires ne sont pas détaillés dans le document et on ignore pourquoi le nombre d'exclusions connait une telle baisse (+ de la moitié) sur un an. Une double lecture est donc possible : ou bien les faits reprochés ont été moins graves en 2019 et donc l'IGPN a proposé des sanctions moins lourdes, ou bien l'institution policière n'a pas suffisamment sanctionné en 2019.

Les sanctions à l'encontre des forces de l'ordre sont classées en 4 groupes. Le premier groupe regroupe l'avertissement et le blâme. Le deuxième groupe, la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions (durée maximale 15 jours), et le déplacement d'office. Le troisième groupe : la rétrogradation. L'exclusion temporaire (3 mois à 2 ans). Le quatrième groupe : la mise à la retraite d'office et la révocation.

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal. La répression disciplinaire et la répression pénale s'exercent distinctement. Un même fait peut justifier à l'encontre de la même personne une sanction pénale et disciplinaire.