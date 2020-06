Reçu à Beauvau, le syndicat Unité-SGP-FO affirme que "Castaner a perdu la confiance des policiers"

"Christophe Castaner a perdu la confiance des policiers", a estimé jeudi le syndicat Unité-SGP-FO après son rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, dont les annonces sur le racisme supposé dans la police et les techniques d'interpellation suscitent la défiance chez les forces de l'ordre. "Ce qu'on a vécu depuis lundi, est inacceptable. On fait des faux procès pour satisfaire la vox populi et quelques collectifs qui ne représentent qu'eux-mêmes", a lancé Yves Lefebvre, le patron du syndicat, première organisation à être reçue place Beauvau, en appelant tous les policiers à se rassembler devant les commissariats et à déposer symboliquement leurs menottes en fin de journée.

Yves Lefebvre a notamment demandé à Christophe Castaner de revenir sur sa décision d'interdire la technique dite de la clé d'étranglement ou contrôle de tête. Il a aussi souhaité que le pistolet à impulsion électrique (PIE) ne soit pas généralisé comme alternative à la suppression de cette technique. Il souhaite tout d'abord que les nouveaux modèles du PIE, cette arme dite de "force intermédiaire", soient expérimentés sur deux ou trois départements avant un retour d'expérience.