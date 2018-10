Redoine Faïd a été arrêté à Creil

Après son évasion spectaculaire de la prison du Val-de-Marne, Redoine Faïd est devenu l'homme le plus recherché du pays. En cavale depuis 93 jours, le braqueur a été arrêté très tôt dans la matinée du 3 octobre 2018 à Creil, la ville où il a grandi. Quatre autres personnes ont été interpellées dans l'immeuble où il se cachait. Parmi celles-ci figurent l'un de ses frères et deux de ses neveux. Comment les policiers sont-ils parvenus à retrouver sa trace ?



