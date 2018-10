Redoine Faïd : comment les policiers ont-ils pu retrouver sa trace ?

Peu de temps après l'évasion de Redoine Faïd, une femme a particulièrement intéressé les enquêteurs. Ancienne policière reconvertie dans la délinquance, son appartement était dans le collimateur des policiers. Hasard total, un habitant de ce même immeuble signale des allées et venues suspectes de femmes en burqa intégral. Il craignait notamment l'existence d'une cellule salafiste cachée ou d'un projet d'attentat.



