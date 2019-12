Réforme des retraites : des députés LaREM dénoncent des intrusions et des menaces contre leurs proches

"Aujourd'hui, une quarantaine de syndicalistes et Gilets jaunes ont manifesté devant le domicile de mes parents et se sont introduits sur le site de l'entreprise de ma soeur. La ligne rouge a été franchie. Rien ne justifie la violation des sphères privées et familiales", a tweeté Anne-Laure Cattelot (Nord).

"Depuis plus d'un an, des barrières ont sauté : on s'en prend aux députés, à leur permanence et pire encore à leur domicile privé. On s'attaque à leur famille. C'est inacceptable et antidémocratique", a aussi déploré son prédécesseur François de Rugy.