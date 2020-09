Reims : une ado rouée de coups devant un collège, Schiappa dénonce une vidéo "inqualifiable"

La scène est violente. Parce que les coups sont nombreux, destinés à blesser, à humilier. Et parce que la victime est une jeune fille de 14 ans. En face d'elle, la brutalité d'un garçon de son âge. Cette agression, devant un collège de Reims, a été filmée par un troisième adolescent et relayée sur Snapchat. La vidéo, reprise et repartagée des centaines de fois, a provoqué l'indignation collective. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, a demandé aux témoins de cette scène de contacter la police nationale et à la population d'arrêter de participer "à la diffusion de ce contenu violent".