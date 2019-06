Rennes : le cambrioleur oublie le ticket de caisse de son pied de biche chez ses victimes

L'histoire semble à peine croyable et pourtant les faits sont réels. Après plusieurs mois d'investigations, les policiers de Rennes sont parvenus à identifier et interpeller plusieurs individus soupçonnés d'avoir commis au moins 43 cambriolages entre août 2018 et janvier 2019 dans la ville d'Ille-et-Vilaine.





Trois d'entre eux ont été interpellés mardi dernier. Un quatrième homme qui leur aurait prêté main forte pendant un temps était déjà incarcéré.