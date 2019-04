Aux abords de Notre-Dame, tout le monde veut son souvenir de la cathédrale avec sa flèche

Devant sa boutique, les portants à cartes postales sont clairsemés, les photos de Notre-Dame-de-Paris ont été prises d'assaut. Tout le monde veut un souvenir de l’édifice avec son toit et sa flèche intactes. A l’intérieur du magasin, porte-clés, magnets et figurines de la cathédrale s’arrachent. Ces dernières, décidément les objets les plus vendus ces derniers jours, se font désormais rares dans les rayons. "Je n’en ai plus en stock, je dois recevoir une nouvelle livraison demain" nous explique Ayam. Normalement, six exemplaires de figures se révèlent suffisantes pour tenir deux semaines. Ce mercredi, il en a commandé 24. "J’ai également vendu tous les livres sur l’histoire de Notre-Dame en français et en anglais" ajoute-t-il, assurant que Notre-Dame avait définitivement supplanté la tour Eiffel.





Sur les quais, les estampes et dessins de la cathédrale vendus par les bouquinistes font eux aussi l’objet de toutes les attentions. Nicole, Parisienne depuis toujours, propose à des touristes allemands de leur offrir une carte postale du monument. Elle s’achètera la même, pour ne pas oublier le monument qu’elle a toujours connu. " On oublie vite, j’ai déjà l’impression de ne plus me souvenir de son aspect, de comment elle était avec son toit" nous avoue-t-elle.