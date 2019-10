Retour sur l'étonnante cavale de Xavier Dupont de Ligonnès

JT 13H - Xavier Dupont de Ligonnès est en cavale depuis huit ans et demi. Tout a commencé le 11 avril 2011, quand il quitte Nantes dans sa Citroën C5 bleue.

L'homme qui a été arrêté à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Où ce dernier peut-il donc être ? Est-il vivant ? Les policiers sont à ses trousses depuis huit ans et demi. Concrètement, le début de sa cavale date du 11 avril 2011. Retour sur l'étonnante traque de Xavier Dupont de Ligonnès.



