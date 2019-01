Réveillon du Nouvel an en France : pas d'incident majeur pendant la nuit

"A quoi on peut s'attendre? Au désordre, parce que manifestement les Gilets jaunes organisent ou désorganisent aujourd'hui leur mobilisation pour mettre le désordre", pronostiquait à la mi-journée le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.





Le ministre avait toutefois souligné un essoufflement du mouvement, né le 17 novembre pour dénoncer la hausse des taxes et réclamer plus de pouvoir d'achat. Selon le ministre, ils étaient 32.000 dans toute la France samedi dernier, contre 38.600 le 22 décembre. Les violences et dégradations, ainsi que le nombre de blessés, ont marqué le pas.





Le ministre avait aussi évoqué la menace terroriste dans un pays toujours sur le qui-vive depuis le début de la vague d'attentats jihadistes en 2015. Un attentat sur le marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre a fait cinq morts.