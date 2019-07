Rixe à Saint-Germain-en-Laye : neuf hommes mis en examen, dont quatre mineurs

La violente rixe avait opposé plusieurs dizaines de personnes, certaines armées de barres de fer et de couteaux, dans le quartier sensible du Bel Air à Saint-Germain. D'autres jeunes originaires de communes voisines auraient participé à cette confrontation. Entre 30 et 60 individus se sont affrontés à différentes reprises au cours de la soirée, après une première rencontre sans incident lors de l'ouverture de la fête des loges, dans la forêt de Saint-Germain.





La bagarre a fait sept blessés, dont certains par arme blanche. Deux d'entre eux avaient dû être évacués par hélicoptère et un troisième, blessé au thorax, avait été transporté en urgence absolue vers un hôpital parisien. Tous sont sortis de l'hôpital.