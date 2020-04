Roanne : la police contrôle une attestation de déplacement dérogatoire et découvre une importante culture de cannabis

Dans la nuit de mardi à mercredi, des policiers en civils patrouillent sur la commune de Roanne dans la Loire. Il est 2 heures du matin quand ils remarquent la présence d’un scooter le long du canal. Une zone interdite à la circulation par arrêté préfectoral depuis le début du confinement. L’équipage va à la rencontre du conducteur.

L’individu, âgé de 26 ans, n’a pas d’attestation de déplacement dérogatoire sur lui. Les policiers lui demandent alors sa pièce d’identité afin de procéder à sa verbalisation. "Il explique qu’il ne l’a pas sur lui, qu’elle est peut-être dans le coffre de son deux-roues" détaille le commissaire du secteur, Pierre-Etienne Hourlier, auprès de LCI.

Le coffre ouvert, les policiers tombent des nues. Ils découvrent un sac rempli d’un kilo de cannabis pur non conditionné. Et la surprise ne s’arrête pas là. L’individu indique aux agents qu’il vient de voler cette marchandise à son fournisseur, en raison d’un contentieux financier. Il est interpellé et placé en garde à vue pour détention et usage de produits stupéfiants.