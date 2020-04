Attaque au couteau à Romans-sur-Isère : le parquet antiterroriste se saisit de l’enquête

Le parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi de l'enquête dans la soirée, notamment après la découverte au domicile de l'assaillant présumé de "documents manuscrits à connotation religieuse dans lesquels l’auteur des lignes se plaint notamment de vivre dans un pays de mécréants". Les premiers éléments de l'enquête "ont mis en évidence un parcours meurtrier déterminé de nature à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur", indique le PNAT dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour "des chefs d’assassinats et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteur terroriste criminelle".

Les faits auraient commencé dans un bureau de tabac situé sur une place centrale, où l'assaillant est entré et où il a "attaqué le buraliste", selon Marie-Hélène Thoraval, la maire de Romans-sur-Isère au micro de LCI. L'épouse du commerçant a alors "voulu intervenir et a été blessée elle aussi", poursuit l'élue. L'assaillant présumé s'est ensuite rendu dans d'autres commerces, notamment dans une boucherie, "à l'intérieur de laquelle il a été se saisir d'un couteau" et a mortellement poignardé un client qui se trouvait là. Avant de poursuivre son périple meurtrier dans le centre de cette ville de 35.000 habitants, via la place Gailly et le boulevard Marx Dormoy. C'est rue Guillaume, à quelques centaines de mètres de la boucherie, qu'il a tué une deuxième personne qui ouvrait ses volets.

Les motivations de l'homme sont pour l'heure encore floues. "Aucune piste ne sera exclue", avait indiqué sur LCI Marie-Hélène Thoroval, qui a évoqué "une véritable tragédie".