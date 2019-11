Roubaix : saisie record de 8.000 pieds de cannabis dans une usine abandonnée

Elle est décrite comme une culture d'une rare envergure. La police ferait ainsi face à une "installation industrielle de grande ampleur", d’après La Voix Du Nord, à qui on témoigne d’un dispositif avec "des aérations et un système électrique particulièrement sophistiqués" et "capable de produire entre 150 et 200g d’herbe de cannabis, par plants, à chaque floraison".