Rouen : le policier organise un rendez-vous coquin au commissariat et se trompe de personne

L'affaire remonte à un dimanche de mai mais n'a été relayée que vendredi 12 juillet par les médias locaux. Un policier du commissariat de Rouen a été épinglé après avoir organisé un rendez-vous coquin il y a deux mois dans un commissariat de Rouen (Seine-Maritime).





Le fonctionnaire de police, marié et père de famille et qui aime aussi secrètement les hommes, avait ainsi proposé à un interlocuteur virtuel de le retrouver dans les locaux du commissariat un dimanche de printemps pour y passer un bon moment. Le jour J, le policier se rend à l'accueil. Il est 14 heures et son rendez-vous doit être là. En effet, le monsieur est arrivé....