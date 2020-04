Rouen : un père et sa fille sauvés de la noyade par des policiers

Les faits se sont déroulés lundi soir à Rouen. Il est alors 19h, quand un père et sa fille de 11 ans entament leur sortie journalière : une petite balade à vélo sur les quais de Seine. Mais la promenade tourne mal. La jeune fille perd le contrôle de son deux-roues. Elle fait une chute d’environ 5 mètres entre le quai et une péniche. Son père saute pour lui venir en aide mais se blesse à son tour. Par chance, une équipe de la BST de Rouen (Brigade spécialisée de terrain) est alors en patrouille à proximité. Les fonctionnaires assistent à la scène de loin et se précipitent sur les lieux.

"La jeune fille a atterri sur une sorte de ponton, elle est inanimée et blessée. On descend en urgence pour la rattraper avant qu’elle ne tombe dans l’eau. On lui prodigue les premiers soins sur la péniche. Avant l’arrivée des pompiers, elle reprend connaissance mais souffre, notamment d’une fracture du bras", raconte Julien, gardien de la Paix, qui a participé au sauvetage. Le père blessé, mais conscient, est à son tour remonté sur la péniche.

Père et fille ont ensuite été évacués. Leur pronostic vital n’est pas engagé. "On était au bon endroit au bon moment !", conclut Julien, qui en patrouille, continuera de porter une attention particulière aux bords de Seine.