Saint-Denis : les élèves et les professeurs du lycée Paul-Eluard victimes d'agressions

Un climat d'insécurité règne dans le lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Des jeunes extérieurs à l'établissement se sont introduits dans les locaux pour en découdre avec des cibles bien précises. Ils étaient alors armés de marteaux et de battes de baseball. Selon les enquêteurs, il s'agirait d'un règlement de comptes entre bandes rivales. Un incident violent qui s'est produit en quelques minutes seulement.



