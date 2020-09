Saint-Denis : un lycéen de 16 ans blessé à coups de couteau en pleine classe

Selon France Bleu , l'attaque a eu lieu vers 9h. Les deux lycéens, élèves en 1ère en filière technologique, sont scolarisés dans la même classe. Les motivations de l'auteur présumé des faits sont, pour l'instant, inconnues. Rapidement, des policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) se sont rendus dans l'établissement pour l'interpeller. Une cellule d'écoute psychologique a été déployée par le rectorat de Créteil. Les enseignants ont décidé de "débrayer" et de cesser les cours, selon le rectorat, tandis que la quasi-totalité des élèves de la classe et des assistants d'éducation ont été pris en charge.

Le lycée Paul-Eluard a déjà fait la Une des faits divers par le passé. Plusieurs épisodes de violences y ont été recensés. En avril 2018, plusieurs centaines d'enseignants et de parents s'étaient rassemblés sur le parvis pour "dire stop à la violence". Mais cela n'avait pas empêché de nouveaux actes d'être commis. En mars 2019, des individus s'étaient introduits dans l'établissement, armés de battes de baseball et de marteaux. Six mois plus tard, en septembre, un élève avait été passé à tabac à proximité du lycée par un groupe d'une vingtaine d'individus munis de battes de baseball et d'air soft.

Contacté par l'AFP, le proviseur de l'établissement n'était pas joignable pour le moment.