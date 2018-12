Saint-Denis : un incendie d'appartement fait deux blessés graves

L’homme a sauté du troisième et dernier étage du bâtiment et est désormais entre la vie et la mort, selon le porte-parole de la brigade interrogé par l’AFP. La femme, elle, est tombée du deuxième étage. Son état de santé est stable. Le feu a également fait onze autres blessés légers, dont trois enfants et un pompier.





Le sinistre s’est déclenché vers 19h30 dans un appartement au premier étage d’un immeuble situé sur l’avenue du Président Wilson. Il s’est ensuite rapidement propagé, via la cage d’escalier, avec un "effet cheminée". Les causes et les circonstances de l'incendie sont pour l'heure inconnues.