Saint-Etienne : happée par son multi-cuiseur, une mère de famille décède

C'est un accident domestique qui a viré au drame, ce dimanche 10 novembre à Saint-Etienne. Une quinquagénaire est morte étranglée par son propre foulard qui s'est coincé dans son robot cuiseur. C'est son fils, avec qui elle confectionnait un gâteau, qui a alerté les secours, selon les pompiers et la police, cités par l'AFP.

C'est vers 10h ce dimanche que le fils de la victime, âgé de 15 ans, a alerté les secours. Témoin de la scène, il se trouvait à ses côtés dans l’appartement au moment du drame et a pu, suivant les conseils de ses interlocuteurs, avoir les bons réflexes. Il a ainsi directement coupé l’alimentation électrique du robot ménager avant de trancher le vêtement qui étranglait sa mère. Et à leur arrivée, les pompiers et le Samu ont tenté de ranimer la quinquagénaire. En vain.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’accident est survenu alors que la femme de 58 ans préparait un gâteau avec son fils.