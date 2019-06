Saint-Germain-en-Laye : six blessés dans une bagarre entre bandes rivales

Dans la soirée du 29 juin 2019, Saint-Germain-en-Laye a été le théâtre d'une rixe des plus violentes. Celle-ci a éclaté entre plusieurs groupes de quartiers différents. Ils se sont affrontés à coups de couteau et de batte de baseball. Six personnes ont été blessées dont une gravement et deux autres ont été interpellées. Le dispositif de sécurité a été renforcé autour de la Fête des Loges.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.