Saint-Germain-en-Laye : six blessés dans une rixe violente entre bandes rivales

Le dispositif de sécurité a été renforcé autour de la Fête des Loges. Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain en Laye, en appelle au préfet face à ces violences. "on a une convention avec l'Etat nous permettant d'avoir des forces de polices mobiles" rappelle-t-il mais, selon lui, ces forces manquent "depuis trois ans".





Ce dimanche, seuls les deux blessés les plus graves, âgés d'une vingtaine d'années, étaient toujours hospitalisés et leurs jours n'étaient pas en danger, a indiqué une source judiciaire. L'un a été blessé au thorax et l'autre au bras. Deux personnes ont été placées en garde à vue et l'enquête a été confiée à la Sûreté départementale, qui va notamment exploiter les enregistrements de vidéosurveillance des lieux.