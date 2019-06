Saint-Nicolas-lez-Arras : des jeunes footballeurs frappés par la foudre

Dans le Pas-de-Calais, de jeunes footballeurs du club Saint-Nicolas-lez-Arras ont été frappés par la foudre durant leur entraînement, le 4 juin 2019 vers 18h30. Deux d'entre eux sont dans un état critique. En effet, l'un des jeunes a été réanimé sur place avant d'être transporté en urgence au CHRU de Lille. Une cellule psychologie est mise en place pour les enfants et une enquête a été ouverte pour comprendre le phénomène.



