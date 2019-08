Saint-Ouen : trois enquêtes sont ouvertes contre des policiers de la CSI 93, soupçonnés de violences

"C'était quelques jours avant la fin du ramadan, il y a eu un contrôle d'identité. Un jeune n'a pas voulu se laisser contrôler et on a vu un policier jeter de la drogue à ses pieds" témoigne auprès du Parisien un jeune de la cité Cordon, un quartier de Saint-Ouen classé zone de sécurité prioritaire (ZSP) par le ministère de l'Intérieur car réputé pour son trafic de stupéfiants. Pour lui et ses amis dans le quartier, pas de doute, il s'agit de l'unité CSI 93 et non des policiers locaux du commissariat de Saint-Ouen. Le jeune affirme par ailleurs avoir filmé la scène, puis s'être fait saisir son téléphone portable. Un récit consigné dans une plainte déposée auprès de l'IGPN, qui se serait depuis procuré les images.