"Sang-froid et professionnalisme" : le porte-parole de la Police nationale défend l'interpellation de l'infirmière

Mardi, lors de la manifestation des soignants sur l'esplanade des Invalides à Paris, l'interpellation musclée d'une infirmière par les forces de l'ordre a fait polémique, cette dernière étant traînée au sol, le visage ensanglanté. Longuement placée en garde à vue mardi et mercredi, elle a été remise en liberté et sera jugée le 24 septembre prochain pour "outrages" et "violences sans interruption totale de travail" sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Invité de la matinale de LCI ce jeudi, le porte-parole de la Police nationale, Michel Lavaud, est revenu sur les faits : "Cette interpellation est présentée comme des violences policières et cela ne sert pas le débat. Cette dame a insulté, menacé et jeté des projectiles contre les forces de l’ordre, (les policiers) sont donc intervenus avec force. Pour faire cesser une infraction, il faut interpeller et utiliser la force. La loi nous a donné cette possibilité." "C’est une interpellation menée avec sang-froid et professionnalisme, il n’y a pas eu de faute", a ajouté le porte-parole de la police nationale.