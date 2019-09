Sarthe : giflé par un ami qui voulait le "calmer", un jeune homme chute et décède des suites de ses blessures

Entre l’accident et le décès, les enquêteurs de police ont établi que les causes de l’accident n’étaient pas le fait d’une chute uniquement. "La victime, fortement alcoolisée comme ses amis, a reçu une gifle de l’un d’eux. Ce dernier voulait qu’il reprenne ses esprits, a expliqué un officier de police à Ouest France. Après la gifle, donnée du plat de la main ouverte, la victime est alors tombée en arrière et sa tête a violemment heurté le sol."





Cet ami, âgé de 23 ans dévasté par la mort du Sarthois de 19 ans, s’est présenté à la police. Selon les premiers éléments de l’enquête dont nos confrères ont pris connaissance,"la gifle n’aurait pas du tout été portée dans l’intention d’occasionner des blessures graves. Mais simplement de faire en sorte que la victime, dans un état d’agitation, se calme". "Beaucoup d’alcool a été consommé durant la soirée. Il avait été demandé au groupe, trop énervé, de quitter l’établissement", précise la source au quotidien régional.