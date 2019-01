Sarthe : un bébé avale une boulette de cannabis au Mans

Âgés de 25 et 24 ans, ils avaient passé le réveillon de la Saint-Sylvestre ensemble, au domicile de la mère. Au cours de la journée du 1er janvier, ils ont fait tomber un petit bout de résine de cannabis par terre en se préparant un joint et ne l'ont pas retrouvé. Plus tard, le petit garçon l'a ingurgité. Sa somnolence "anormale" alors qu'il sortait de sa sieste, a fait paniquer ses parents, qui ont alerté leurs proches et les secours.