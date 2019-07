Savoie : l'IGPN saisie après la mort d'un homme lors d'une expulsion de son logement par la police

Les inspecteurs de l'IGPN étaient attendus sur place jeudi matin, une enquête ayant été ouverte pour rechercher les causes du décès. Des témoins ont fait état d'une scène assez violente. Une voisine de 88 ans a notamment assuré "avoir encore dans les oreilles les cris abominables" du père et de la plus jeune de ses filles durant l'expulsion.





Cette voisine a également assuré avoir croisé la mère de famille l'an dernier, qui lui aurait indiqué que son mari avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques et qu'il était "très malade". Selon Le Parisien, des témoins rapportent que l'homme aurait été traîné dans l'escalier et qu'il avait déjà mentionné le port d'un pacemaker lors de deux précédentes expulsions. Il aurait aussi indiqué qu'il ne se sentait pas bien. Un autre voisin a dit avoir prévenu les policiers qu'il avait "déjà fait des crises cardiaques".