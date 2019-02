Savoie : un mort et deux blessés dans une avalanche d'ampleur

Drame en Savoie. Une personne est morte et deux autres ont été blessées après avoir été emportées dans une avalanche dans un secteur hors piste de Termignon, dans la station Val Cenis en Savoie, ce samedi 2 février, indique la préfecture de Savoie.





La coulée de neige s'est déclenchée peu après 15 heures et a emporté, puis enseveli une dizaine de skieurs qui évoluaient en groupes à 2.300 mètres d'altitude, ont indiqué les secours en montagne. "Tout porte à croire qu'il n'y a plus personne sous la neige", ont-ils précisé, décrivant une avalanche de "grande ampleur", de "500 mètres de large et de 300 mètres de dénivelé".





Aucune information n'avait encore été communiquée samedi soir sur l'identité des trois victimes.