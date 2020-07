Scandale dans la police du 93 : l'avocat d'un des fonctionnaires met en cause la hiérarchie

"Une affaire hors norme et inédite dans le département", un "scandale retentissant", depuis lundi, date du placement en garde à vue de six policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis, les superlatifs ne manquent pas pour évoquer l'événement. Sur les six gardés à vue, âgés de 30 à 40 ans, deux ont été remis en liberté mercredi soir. Les quatre autres ont été mis en examen pour faux et usage de faux en écriture publique, a indiqué jeudi soir le parquet de Bobigny. Trois d'entre eux ont également été mis en examen pour violences en réunion. Parmi ces trois agents, l'un a aussi été mis en examen pour transport et détention de cannabis et un autre pour vol d'un téléphone portable dans l'exercice de ses fonctions.

Les quatre fonctionnaires ont été placés sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de se rendre dans des locaux de police en Seine-Saint-Denis. Me Pascal Gennetay, avocat de l'un d'entre eux, trentenaire et policier depuis une dizaine d'années, réagit au lendemain des mises en examen." A en croire les médias, ces agissements étaient de notoriété publique et la hiérarchie était au courant de ce genre de comportement. Si c'est le cas, pourquoi les supérieurs n'ont rien dit ou rien fait? Ça peut légitimement interroger. Elle est où la hiérarchie dans ce dossier? …", pointe l'avocat.