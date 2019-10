Secret Défense : combien d'agents habilités en France ? quels contrôles ?

ECLAIRAGE - L'agent administratif de la préfecture de police qui a tué quatre de ses collègues était habilité secret défense. Qui sont les agents habilités ? Comment sont-ils autorisés à accéder aux documents classifiés ? Comment sont organisés les contrôles ?

Chargé d’auditionner le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner mardi 8 octobre afin de déceler les défaillances des systèmes de sécurité ayant permis une telle tuerie, il a exprimé ses craintes : "C'est le point le plus grave parce qu'il est chargé de la maintenance informatique”. Un poste qui impliquait la possibilité "d’aller sur les disques durs, sur les logiciels et de prendre connaissance, peut-être extraire, peut-être donner à d'autres, communiquer à d'autres, des informations hyper sensibles, hyper confidentielles", selon Christian Cambon. Lundi soir, les nouvelles révélations sur l'existence d'une ou de plusieurs clés USB découvertes par les enquêteurs au domicile du tueur ont encore un peu plus semé le trouble.

Les classifications "Secret Défense" concernent toutes les informations "dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux du pays" selon le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Plus de 5 millions de documents sont actuellement couverts par le secret de la défense nationale. Ils concernent principalement le domaine de la défense, mais pas seulement. Contrairement aux idées reçues, seules 44% des informations classifiées "Secret Défense" sont recensées par le ministère des Armées. 26% d'entre elles sont recensées par celui de la Transition Écologique, 17% par les services du Premier Ministre et 13% par le ministère de l’Intérieur.

La responsabilité de choisir la classification d'une information est assumée par les Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (HFDS). Rattachés à un ministère, ils sont placés à la tête d’un service spécialisé et sont généralement assistés par un fonctionnaire de sécurité et de défense, et par un fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information.

En fonction de son caractère "sensible", une information est couverte par l’un des trois niveaux de classification suivants : "Confidentiel Défense", "Secret Défense" et "Très Secret Défense". Ces trois catégories sont délivrées aux documents dont la divulgation est respectivement de nature à "nuire à la défense et à la sécurité nationale", "nuire gravement à la défense et à la sécurité nationale" et "nuire très gravement à la défense et à la sécurité nationale".

Assez flou, on vous l’accorde. D'autant plus que le choix de la classification se fait en fonction "de l’analyse de l’importance de l’information au regard des textes applicables", "des instructions du ministre compétent", et en fonction "des risques et menaces". De quoi englober une grande quantité d’informations de diverses natures, dans un grand nombre de services, publics comme privés.