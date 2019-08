Sécurité au G7 : est-ce que "tout s'est bien passé" comme l'affirme Christophe Castaner ?

Lundi 26 août, Christophe Castaner, en déplacement à Biarritz pour la clôture du G7, avait annoncé 164 interpellations au total et 6 blessés légers du côté des forces de l'ordre. Un chiffre relativement bas en comparaison à d'autres sommets internationaux très tendus.





Lors du G8 à Gênes en juillet 2001, des militants écologistes et pacifistes s'étaient donnés pour objectif de perturber le sommet international. Un face à face tendu avec les policiers qui a dégénéré lorsque les manifestants ont tenté de pénétrer dans la zone rouge, protégée par un mur métallique. De violentes émeutes surviennent alors durant trois jours. Le bilan s'élève à la fin du sommet à un mort et plus de 600 blessés chez les manifestants. Ce n'est que 16 ans plus tard que les autorités italiennes reconnaîtront officiellement des actes de torture contre les manifestants.





En 2003, le sommet du G8 à Evian a provoqué d'importants heurts à Genève et à Lausanne : plusieurs centaines de casseurs, proches du mouvement des Black blocks, ont commis des dégradations et des bagarres ont éclaté entre eux et entre manifestants pacifiques. Au moins 400 personnes avaient alors été interpellées.





En France, les forces de l'ordre ont procédé à 330 interpellations en marge du sommet de l'Otan à Strasbourg-Kehl en 2009. Des interventions policières qui n'ont pas empêché certains manifestants de se livrer à des exactions au cours du sommet. Près de 2.000 black blocs ont commis des dégradations dans le quartier du Port du Rhin : hôtel, pharmacie et ancien poste frontière incendiés, mobiliers urbains saccagés, églises vandalisés... Des dégâts importants estimés alors à 100 millions d'euros.





Mais le bilan du G7 de Biarritz en matière de sécurité est à relativiser. Il suffit de prendre pour exemple le dernier sommet similaire qui s'était déroulé dans l'Hexagone. En 2011, la France accueillait le G8 à Deauville. La ville fut, elle aussi, isolée : zonage, circulation et stationnement de véhicules restreints, gare ferroviaire fermée... 12.000 policiers et militaires étaient déployés pour sécuriser la tenue du sommet. Une manifestation anti-G8 s'était alors tenue au Havre et avait rassemblé 7.000 participants selon les organisateurs. Un défilé qui s'était déroulé sans incidents majeurs : des projectiles et fumigènes avaient été jetés, seules quelques vitrines de boutiques avaient été cassées et une seule interpellation avait alors eu lieu.