Sécurité routière : les radars-tourelles, réputés invincibles, déjà vandalisés

Juchés sur des mâts de quatre mètres, les "radars-tourelles" déployés sur le sol français depuis quelques mois sont censés être plus précis et plus performants. Mais surtout, ils sont censés limiter les dégradations. A tort ? Au même titre que les radars classiques, ces nouveaux modèles sont eux aussi dégradés.





"On peut considérer, en essayant d'éplucher les remontées du terrain, comme ce qui parait dans la presse régionale, qu'il y a à peu près aujourd'hui 75 à 80 radars-tourelles qui ont été posés. Et il y en a un peu plus d'une dizaine qui ont été déjà cassés", a estimé une journaliste d'Auto plus au micro de RTL. Les sanctions sont pourtant sévères : jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.