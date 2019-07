Seine-Maritime : le fils de Latifa Ibn Ziaten a reconnu en garde à vue avoir inventé son agression

Pour Me Méhana Mouhou, avocat de la famille qui avait rapporté l'agression jeudi soir via un tweet retiré depuis, ce qui s'est passé est "dramatique" et révèle avant tout la fragilité psychologique de son client.





"L'important c'est que la vérité soit rétablie", a souligné l'avocat. "Mon client est effondré et mesure maintenant les conséquences de son appel à police secours pour signaler une agression fictive alors qu'il s'agissait de violence entre lui et un de ses amis".





Il ajoute : "Depuis l'assassinat de son frère par Mohamed Merah mon client est dévasté", a insisté son avocat, soulignant que son client, "par moments", est "en proie à des comportements inadaptés et (que) cette affaire met en lumière la nécessité d'une aide psychologique".

Devenue un symbole de la lutte contre la radicalisation, Latifa Ibn Ziaten est la mère d’Imad Ibn Ziaten, première victime du jihadiste Mohammed Merah qui, en mars 2012, a tué trois soldats puis, dans l'école juive Ozar Hatorah de Toulouse, un professeur de religion, ses deux fils et une fillette de 7 ans.