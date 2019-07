Seine-Maritime : un des fils de Latifa Ibn Ziaten agressé à son domicile, les agresseurs en fuite

Aucune piste n’était privilégiée ce vendredi. "On ne sait pas si c’est une suite aux menaces à l’encontre de Latifa le mois dernier… Mais le nom et le prénom de son fils sont inscrits sur la boîte aux lettres", commente Me Mouhou. Des rondes de police seront effectuées pour une durée indéterminée autour du domicile de la victime.





"La famille Ibn ZIaten est très choquée par cet événement. Le fils a beaucoup pleuré cette nuit après cette événement. Eux qui sont opposés à toute forme de violences ne comprennent pas", souligne Me Méhana Mouhou.





Très investie dans la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme et défendant les valeurs de de la République, du vivre-ensemble et la laïcité depuis la mort de son fils Imad il y a sept ans, Latifa Ibn Ziaten réalise de nombreuses rencontres dans les prisons et les banlieues notamment avec son association Imad. Elle a déjà été menacée à plusieurs reprises par le passé. Le 10 juin, elle avait découvert notamment sur sa maison le tag « Ont aura ta peau Latifa".