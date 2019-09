Seine-Maritime: un policier du Havre met fin à ses jours, le 49ème depuis le mois de janvier

Le 2 octobre prochain, les policiers organisent une "marche nationale de la colère". "Unis dans la lutte contre le suicide et les agressions", les fonctionnaires demandent notamment "l'amélioration de la qualité de vie au travail", "une réponse pénale réelle, efficace et dissuasive " et "une loi de programmation ambitieuse pour un service public de qualité".