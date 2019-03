Île-de-France : nouvelle nuit de "chasse aux Roms" sur fond de fausses rumeurs d'enlèvement d'enfants

Concomitamment, peu avant 21h à Bobigny, une cinquantaine d’individus porteurs de couteaux et de bâtons ont menacé des Roms installés en bordure de la RN3. Deux camionnettes leur appartenant ont été incendiées et un véhicule particulier, stationné à proximité, a été dégradé. Sept individus, dont deux Roms, ont été interpellés par les policiers locaux. Ils se trouvaient à proximité des véhicules en feu et étaient en possession de bâtons et de battes de baseball. Lors de l’intervention, les policiers ont été la cible de jets de projectiles, sans qu'aucun ne soit blessé. Les sept mis en cause, dont un mineur, ont été placés en garde à vue.





Troisième scène, peu avant 1h, à nouveau à Bobigny, une rixe a éclaté entre des Roms et une quinzaine d’individus. Ces derniers auraient suivi, suite à la rumeur, une camionnette jusqu’au campement. Les policiers ont interpellé huit des protagonistes, dont deux Roms en possession de couteaux, de barres de fer, de bâtons, de pioches et de briques. Les huit mis en cause ont été placés en garde à vue.





A noter qu’au cours de la nuit, sur les communes de Bobigny, d’Aubervilliers, de Bondy et de Noisy-le-Sec, la police a reçu de nombreux appels signalant la présence d’individus porteurs de bâtons à proximité de campements de Roms. Les individus avaient quitté les lieux avant l’arrivée des policiers. Un dispositif de sécurisation a été mise en place sur le département.