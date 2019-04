Seine-Saint-Denis : des agressions de profs à répétition

Une enseignante de 26 ans a été agressée en plein cours à Seine-Saint-Denis. Un groupe de trois jeunes d'une quinzaine d'années avait interpellé ses élèves depuis la rue. L'un a réussi à entrer dans la salle de classe et a crié, "c'est un attentat". Puis, il a braqué une arme factice sur l'enseignante. Les faits sont extrêmement graves.



