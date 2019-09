Seine-Saint-Denis : un policier suspendu après une interpellation controversée à Sevran

POLÉMIQUE - Mercredi 11 septembre à Sevran, en Seine-Saint-Denis, un homme a été violemment interpellé par des policiers, dont l’un d’eux lui a porté plusieurs coups. La scène a été filmée et a provoqué l’indignation. L’IGPN a été saisie et le fonctionnaire suspendu, ce qui scandalise les syndicats policiers.

Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo a suscité l’indignation : on y voit un échange verbal entre un policier et un jeune homme noir avant que le fonctionnaire se jette dans les jambes de l'individu pour le plaquer au sol. Repoussé, le policier revient à la charge à plusieurs reprises en assénant des coups de poing, auxquels l'homme répond dans une position de défense, avant d’être plaqué au sol quand un autre policier intervient, faisant usage d’un pistolet à impulsion électrique de type taser.

La garde à vue de l’homme interpellé a été levée mercredi soir pour des raisons médicales et il a été hospitalisé, a indiqué le parquet à l'AFP, sans plus de précision. Selon Le Parisien , il s’agit de Lamine Ba, un médiateur "respecté et connu du quartier des Beaudottes", âgé de 34 ans.

Si les images de l’interpellation en ont choqué plus d’un, les policiers eux protestent contre la suspension de leur collègue. Jeudi soir, certains d’entre eux se sont rassemblés devant le commissariat d’Aulnay-sous-Bois. Ils étaient entre 70 et 90 selon Grégory Goupil, secrétaire régional du syndicat Alliance 93. Pour ce dernier, le policier "a fait son boulot, il a tenté d'interpeller un individu et a été outragé". "On attend quoi, que ce soit le 50e ?", a-t-il déclaré à l’AFP en référence à la vague exceptionnelle de 49 suicides dans la police depuis le début de l'année. "Il s'agit, une fois encore, d'une décision scandaleuse et qui démontre l'absence de soutien de l'administration à l'égard de ses fonctionnaires", a également réagi Unité SGP Police 93.