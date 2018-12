Seine-Saint-Denis : une femme et deux enfants décèdent dans l'incendie d'un immeuble à Bobigny

Un drame terrible s'est produit en Seine-Saint-Denis ce jeudi. Une femme de 20 ans et deux enfants, l'un de 3 ans et l'autre "entre 5 et 7 ans", sont morts dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble de la cité Paul-Eluard de Bobigny, ont appris nos confrères de l'AFP auprès des pompiers.





Trois personnes "ont pu être sauvées mais sont dans un état grave", a précisé un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Selon nos confrères du Parisien, deux personnes sont légèrement blessées.