Seine-Saint-Denis : visé par de multiples enquêtes, un service de police va être en partie dissous

La compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis est visée par une quinzaine d'enquêtes judiciaires notamment pour violences, vols, falsifications de procès-verbaux et délits liés au trafic de stupéfiant. Des faits graves qui, selon des sources concordantes citées par l'AFP, ont conduit les autorités à décider la dissolution partielle du service.

Six policiers de la CSI 93 sont en garde à vue depuis lundi dans les locaux de l'IGPN. Ils sont notamment soupçonnés de détention et de transport de stupéfiants ainsi que de vol. Selon des sources policières, l'IGPN serait sur la piste de ces agents depuis plusieurs mois. Véhicules et vestiaires des mis en cause auraient été sonorisés pour tenter de mettre au jour les pratiques de ces agents.

Une autre procédure fait suite à l'interpellation d'un jeune homme de 20 ans à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) pour trafic de drogues, le 9 août 2019. Des images, provenant d'une vidéo amateur et de vidéosurveillance, montraient un policier en civil asséner plusieurs coups au visage de l'interpellé. Ce dernier avait alors été entendu par les enquêteurs de l'IGPN et avait déposé plainte pour violences contre des policiers de la compagnie.