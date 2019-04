SEPT À HUIT - Double parricide à La Bastide-Clairence : les derniers rebondissements de l'enquête

Le 20 février 2016, le petit village basque de La Bastide-Clairence devient le théâtre d'un drame joué à huis clos. Kevin Rouxel aurait tué ses parents, Pascal et Ewa Rouxel, avec la complicité de Sofiya Bodnarchuk, lors d'un déjeuner de famille. L'enquête menée sur cette tuerie a connu de multiples rebondissements. Une première audience aux assises a même dû être interrompue. Les suspects seront donc rejugés à partir du 17 mai 2019.



