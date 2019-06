SEPT À HUIT - Eure : les mystères d'un couple

Pendant deux ans, tout le village normand où résidait Michel Houdement a cru qu'il était parti vivre en Corse, sur un coup de tête. C'est d'ailleurs ce que disait sa femme. Personne n'imaginait alors qu'il avait été tué, découpé, carbonisé, et que le principal suspect serait son épouse. Aline Turpin et son nouveau compagnon sont actuellement en prison. Comment les enquêteurs sont-ils remontés à eux ? Quel serait leur mobile ?



