SEPT À HUIT - Guet-apens au lac Genin : un complot familial ?

En avril 2015, Turan Bekar a été victime d'une tentative d'assassinat. Quatre personnes, dont son épouse, pourraient être impliquées dans cette affaire. La justice soupçonne un incroyable guet-apens mêlant rancœur, argent et complot familial. Le procès qui s'ouvrira en juin devrait établir les responsabilités. Nous avons pu rencontrer la victime, mais aussi deux des suspects libres dans l'attente du procès.



