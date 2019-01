SEPT À HUIT - Katell Berrehouc, 23 ans de mystère

Le meurtre de Katell Berrehouc, une étudiante d'Auvers-sur-Oise, est une affaire qui aurait pu rester dans les archives de la justice comme un "cold case". Vingt-trois ans plus tard, le dossier a rebondi. Un suspect a fini par être identifié. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.