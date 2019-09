SEPT À HUIT - La traque aux pickpockets dans le métro parisien

Il y a de plus en plus de pickpockets parmi les usagers du métro parisien aux heures de pointe. Portable, bijoux, portefeuille... Ils dérobent subrepticement ou à l'arraché. En un an, les vols ont augmenté de 30% dans les transports en commun de la capitale. Comment endiguer ce fléau ? Un document choc et exclusif avec la police du métro.



